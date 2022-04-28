ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили списать штрафы шашлычникам-нарушителям

15:19
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП

В преддверии майских праздников и массовых выездов россиян на природу предлагается снять штрафы с нарушителей требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП России за исключением случаев, когда нарушение закона привело к возникновению пожаров. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.
В четверти регионов России введен особый противопожарный режим

Депутат подтвердил, что эта законодательная инициатива приурочена к началу сезона пикников и отдыха людей на природе. При этом Даванков предложил выделить дополнительные средства на оборудование мест для приготовления шашлыков.

Парламентарий отметил, что в сложившихся условиях многие россияне в майские праздники не поедут на море и не смогут провести отпуск, как они хотели. Поэтому предлагается больше денег вкладывать в инфраструктуру развития тех мест, где люди смогли бы пожарить шашлыки.

Эта инициатива поможет сократить количество лесных пожаров, цитирует Даванкова АГН "Москва".

Ранее в МЧС рассказали, что если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, шашлыки жарить можно при соблюдении мер пожарной безопасности. При этом лучше не разводить костер, а жарить шашлыки в мангале. Место необходимо по периметру очистить от сухостоя, провести небольшую опашку, а при себе иметь ведро воды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Люди жарят шашлык
Люди жарят шашлык
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.