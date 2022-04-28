В Думе предложили списать штрафы шашлычникам-нарушителям

Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП

В преддверии майских праздников и массовых выездов россиян на природу предлагается снять штрафы с нарушителей требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП России за исключением случаев, когда нарушение закона привело к возникновению пожаров. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Владислав Даванков.

Депутат подтвердил, что эта законодательная инициатива приурочена к началу сезона пикников и отдыха людей на природе. При этом Даванков предложил выделить дополнительные средства на оборудование мест для приготовления шашлыков.

Парламентарий отметил, что в сложившихся условиях многие россияне в майские праздники не поедут на море и не смогут провести отпуск, как они хотели. Поэтому предлагается больше денег вкладывать в инфраструктуру развития тех мест, где люди смогли бы пожарить шашлыки.

Эта инициатива поможет сократить количество лесных пожаров, цитирует Даванкова АГН "Москва".

Ранее в МЧС рассказали, что если нет запретов и ограничений регионального либо муниципального акта, шашлыки жарить можно при соблюдении мер пожарной безопасности. При этом лучше не разводить костер, а жарить шашлыки в мангале. Место необходимо по периметру очистить от сухостоя, провести небольшую опашку, а при себе иметь ведро воды.

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