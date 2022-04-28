ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Организаторы "Бессмертного полка" допустили отмену шествий в ряде регионов России

14:59
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Это связано с требованиями безопасности

В ряде регионов России шествия "Бессмертного полка" могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусными ограничениями. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.
В Мариуполе пройдет шествие "Бессмертный полк"

Макаров призвал к пониманию того факта, что провести шествие в некоторых регионах могут не позволить требования безопасности — "то ли это будет пандемия, то ли другие какие-то условия".

Организатор подчеркнул, что главным является обеспечение безопасности движения в ходе маршей "Бессмертного полка", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в традиционном офлайн-формате. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Место и время шествия каждый регион определяет самостоятельно. местные органы самоуправления обязательно сообщат о каких-либо изменениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.