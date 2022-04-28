Организаторы "Бессмертного полка" допустили отмену шествий в ряде регионов России

Это связано с требованиями безопасности

В ряде регионов России шествия "Бессмертного полка" могут не состояться из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусными ограничениями. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", генерал-полковник, кавалер ордена святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Макаров призвал к пониманию того факта, что провести шествие в некоторых регионах могут не позволить требования безопасности — "то ли это будет пандемия, то ли другие какие-то условия".

Организатор подчеркнул, что главным является обеспечение безопасности движения в ходе маршей "Бессмертного полка", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в традиционном офлайн-формате. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Место и время шествия каждый регион определяет самостоятельно. местные органы самоуправления обязательно сообщат о каких-либо изменениях.

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