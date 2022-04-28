Мишустин расширил программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

Выпускники медвузов и колледжей получат выплаты при трудоустройстве в родных населённых пунктах

Правительство будет ежегодно выделять около 6 миллиардов рублей на выплаты врачам, которые отправляются работать в сельскую и удалённую местность. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Таким образом, по поручению президента расширят специальные программы привлечения квалифицированных кадров в те районы, где не хватает специалистов. Теперь выпускники медицинских вузов и колледжей смогут получить выплаты при трудоустройстве в родных населённых пунктах.

"Таким молодым врачам единовременно выплатят от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам – от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Это зависит от конкретного места. Если говорить о Дальнем Востоке, Крайнем Севере и Арктике, то там компенсации будут ещё выше. Для докторов – 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала – 1 млн рублей", - сообщил Мишустин.

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