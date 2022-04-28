Ураганный ветер мешает тушению крупного пожара в ТЦ в Ишиме

Крыша торгово-выставочного центра полыхает по всему периметру

Ураганный ветер мешает пожарным бороться с огнем в торгово-выставочном центре в Ишиме Тюменской области. Крыша ТЦ "Гагаринский", расположенного в центре города, полыхает по всему периметру.

"Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем… Горит крыша здания по периметру", - приводит РИА Новости сообщение администрации города.

ТЦ занимает территорию бывшей обувной фабрики, в день его посещают до 1200 человек. Пока сообщений о пострадавших не поступало. К зданию дополнительно подвозят воду для тушения огня. Причины возгорания устанавливаются.

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