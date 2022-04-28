ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ураганный ветер мешает тушению крупного пожара в ТЦ в Ишиме

15:14
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Крыша торгово-выставочного центра полыхает по всему периметру

Ураганный ветер мешает пожарным бороться с огнем в торгово-выставочном центре в Ишиме Тюменской области. Крыша ТЦ "Гагаринский", расположенного в центре города, полыхает по всему периметру.

Власти озвучили новые данные о погибших на пожаре в тверском НИИ
В четверти регионов России введен особый противопожарный режим

"Пожар в торгово-выставочном центре "Гагаринский". Пожарные ведут борьбу с пламенем… Горит крыша здания по периметру", - приводит РИА Новости сообщение администрации города.

ТЦ занимает территорию бывшей обувной фабрики, в день его посещают до 1200 человек. Пока сообщений о пострадавших не поступало. К зданию дополнительно подвозят воду для тушения огня. Причины возгорания устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в ТЦ "Гагаринский" в городе Ишим
Пожар в ТЦ "Гагаринский" в городе Ишим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.