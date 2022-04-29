Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Тельцам стоит уделить внимание учебе, а Львам – быть более открытыми для общения

Овны

Представители знака, у которых весь день рот не закрывается, сегодня будут самыми успешными. А вообще подтянуть коммуникативные навыки полезно будет всем.

Тельцы

Хотите научиться зарабатывать деньги новым способом благодаря исключительно интеллекту? Отправляйтесь на учебу, причем именно сегодня!

Близнецы

Каждую весну вы получаете приятный бонус – визит Меркурия в ваш знак. Время, когда вам легко добиваться целей, учиться и покорять сердца, продлится до 5 июля.

Раки

В вашей жизни станет больше секретов или связей с прошлым. Могут объявиться старые друзья и знакомые, бывшие коллеги или возлюбленные – готовьтесь к этому серьезно!

Львы

Вы словно выходите на сцену на 2 с лишним месяца: успех в социуме гарантирован. Будьте открыты для общения, и количество подписчиков и друзей рванет вверх!

Девы

Вы будете чувствовать себя, как рыба в воде: на все вопросы у вас будет ответ! К вашему мнению начнут прислушиваться: начальство или социологи захотят узнать, что вы думаете.

Весы

Меркурий в родственном для вас воздушном знаке Близнецов облегчит жизнь и сыграет на вашей стороне. Вам будет легко учиться, преподавать, писать тексты, говорить.

Скорпионы

Вы сегодня сможете найти самые выгодные формы кредитования, льготы или пособия для себя и своей семьи. Ваш мозг поставил перед собой цель – найти деньги!

Стрельцы

Интеллектуалы найдут себе партнеров или друзей, с которыми будет легко. Те, кто хочет закончить отношения, смогут обо всем договориться и расстаться без обид.

Козероги

Меркурий в вашем секторе достижений призывает бросить все силы на новые цели. Изучайте тонкости делового общения, документооборота, а не только теоретические науки.

Водолеи

Вы будете удачливы в покупках и коммерции, а также в переговорах и налаживании отношений. Многие из вас влюбятся в мае-июне, бросив вызов стрессам и тяжелым мыслям.

Рыбы

Вам предстоит период погружения в семейные дела: финансы, покупки, ремонт, забота о родителях и детях. Все это хлопотно, но зато укрепит ваши связи друг с другом.

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