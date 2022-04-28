Участие в ПМЭФ подтвердили 69 стран

Форум пройдет 15-18 июня

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о подготовке к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму 2022 года.

"Хотел бы проинформировать: 69 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года", - сказал он (цитата по ТАСС).

Беглов добавил, что заявки продолжают поступать.

Петербургский международный экономический форум - ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере. Проводится с 1997 года, с 2005-го - при участии президента России. Основная аудитория - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры.

ПМЭФ-2022 пройдет 15-18 июня, страной-гостем станет Египет.

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