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Bloomberg: члены ЕС потребовали убрать "газовую" лазейку в санкциях

15:40
  • четверг
  • 28 апреля 2022

размытая формулировка дает России возможность обойти санкции, считают в Европе

Десять европейских государств запросили у Еврокомиссии дополнительные разъяснения относительно требований России расплачиваться за газ в рублях. По мнению заявителей, в нынешнем документе ЕС содержатся слишком размытые формулировки, рассказал осведомленный источник.
Венгрия объяснила решение согласиться на новую схему оплаты российского газа

В ЕК обратились десять стран: Дания, Финляндия, Латвия, Греция, Австрия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Болгария и Польша. Польские власти полагают, что действующая интерпретация российских условий Еврокомиссией может вызвать разногласия внутри ЕС, рассказал источник Bloomberg.

Заявители полагают, что нынешняя позиция Еврокомиссии позволяет обходными путями выполнить российские условия по оплате, и требуют исключить эту возможность.

Еврокомиссия в ответ согласилась уточнить формулировки, рассказали источники.

Россия с 1 апреля перевела расчеты с недружественными государствами за поставки газа на рубли. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала шантажом заявления российского "Газпрома" об остановке поставок газа европейским государствам, отказавшимся оплачивать газ в рублях.

Однако в Кремле напомнили, что переход к оплате рублями российского газа был вызван недружественными шагами против России: вводя санкции, западные государства украли у Москвы значительную сумму резервов.

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