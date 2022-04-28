Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами

Уровень патриотизма в России остается на высоком уровне

Подавляющее большинство (92%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают себя патриотами.

Социологи отмечают, что в течение последних 22 лет доля патриотически настроенных граждан не опускалась ниже 80%.

Однако осмысление патриотизма со временем меняется. В первой половине 2010-х годов преобладало понимание патриотизма как любви к своей стране (71% в 2010 году и 72% в 2017 году).

Со второй половины 2010-х годов патриотизм стали чаще воспринимать как деятельность, направленную на благо и процветание страны, как и любовь к родине (по 50%).

Увеличилось количество тех, кто считает, что быть патриотом — значит защищать свою страну от любых нападок и обвинений (44% в 2022 году против 32% в 2020 году).

Еще 34% полагают, что быть патриотом — значит стремиться к изменению положения дел в стране для обеспечения ей лучшего будущего, 29% — говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна всегда опиралась на патриотизм и сплоченность своего народа. Любовь к Родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты, подчеркнул глава государства.

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