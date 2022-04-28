ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число раненых при обстреле рынка в Донецке возросло до 10

15:41
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Количество погибших уточняется

Десять человек получили ранения в результате обстрела украинской стороной рынков в Донецке. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Украинские нацбаты заминировали дамбу под Донецком
"Украина нас не жалеет": ВСУ вновь обстреляли Донецк

"По уточненной информации, в результате обстрела рынков микрорайона Текстильщик число мирных жителей, получивших ранения, увеличилось до 10 человек", - написал в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двоих погибших в результате обстрела двух расположенных рядом друг с другом рынков "Меркурий" и Сокол" в Кировском районе Донецка. А по данным Кулемзина, погибли трое мирных жителей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.