Число раненых при обстреле рынка в Донецке возросло до 10

Количество погибших уточняется

Десять человек получили ранения в результате обстрела украинской стороной рынков в Донецке. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"По уточненной информации, в результате обстрела рынков микрорайона Текстильщик число мирных жителей, получивших ранения, увеличилось до 10 человек", - написал в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двоих погибших в результате обстрела двух расположенных рядом друг с другом рынков "Меркурий" и Сокол" в Кировском районе Донецка. А по данным Кулемзина, погибли трое мирных жителей, передает ТАСС.

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