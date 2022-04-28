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В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Эрдогана

18:11
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Москва и Анкара обсудили ситуацию на Украине

В четверг Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер поблагодарил турецкого коллегу за содействие в обмене российского летчика россиянина  Константина Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида. Все происходило накануне, как раз в аэропорту Анкары.

В центре внимания Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана были гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учётом итогов переговоров в Москве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, отметили в Кремле.

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