Россия внимательно изучит предложения генсека ООН по Украине

Во вторник Владимир Путин встретился с Гутерришем в Москве

Россия внимательно изучает предложения, выдвинутые генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что речь идет о формировании трехсторонней группы Россия - Украина - ООН для обмена информацией и функционирования гуманитарных коридоров и доставки помощи.

Ирпень, Бородянка, Буча. Эти подконтрольные Киеву города - теперь места массового паломничества западных гастролёров всех мастей: от президентов Польши и прибалтийских стран до генсека ООН. Созданные здесь фейки о якобы зверствах российской армии продолжают эксплуатировать. Хотя тела погибших, зачем-то вынесенные из морга Бучи аккурат к приезду Антониу Гуттериша, не мешало бы захоронить. С того момента, как наши подразделения покинули этот населенный пункт, прошел месяц, все необходимые экспертизы уже сделаны. Украина целенаправленно не торопится налаживать нормальную жизнь в своих городах. Ведь в декорациях разрушений удобнее просить подачки у запада.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21-м веке война не может быть приемлемой", - заявил Антониу Гуттериш.

Про Донбасс и его практически стертые с лица земли украинскими бомбардировками поселки генсек ООН такого не говорит. Антониу Гуттериш не только ни разу не изъявил желание увидеть своими глазами, что же там происходит, но и отказался считать происходящее на юго-востоке Украины геноцидом. Хотя наши представители в ООН эту тему поднимали все 8 лет. Но доводы Москвы Организация объединённых наций не слышит, а ее генсек занимает исключительно проукраинскую позицию. Киев, видя столь трепетное к себе отношение, похоже, пошел вразнос. То Зеленский отказался принимать президента Германии, теперь его советник позволил себе раскритиковать генсека ООН.

"Очень удивительно, когда иностранные лидеры или представители международных организаций, тем более таких, как ООН, едут сначала в Россию, а не едут сначала на Украину, чтобы своими глазами увидеть, что происходит на Украине. Для меня вообще позиция многих этих международных институций, которые должны были бы заниматься гуманитарными проблемами или проблемами безопасности, они сегодня ведут себя очень и очень, скажем так, вяловато", - заявил Михаил Подоляк.

Гуттериш не успел еще покинуть Украину, как в Киеве уже нарисовался очередной посланец запада. Болгарская делегация во главе с премьер-министром. При этом президент Болгарии выступил категорически против этого визита. Республику раздирают внутриполитические противоречия: не все правящие элиты согласны с необходимостью поставлять украинцам оружие. Аналогичная ситуация и в Германии. Вот заявление министра обороны о том, что немцам попросту нечего больше передавать:

"На бумаге у нас 350 боевых машин пехоты "Пума". А в действительности – только 150 из них реально боеспособны. 150! Можно говорить, что наши возможности ограничены. Ситуация с боевым вертолетом "Тигр" ничем не отличается – только 9 из 51 машины могут взлететь".

Но парламент ФРГ подавляющим большинством голосует за поставки Украине тяжелого вооружения. Ранее канцлер Шольц выступал против этого по экономическим соображениям. За что подвергся резкой критике не только от оппозиции, но и от правящей коалиции.

"Сейчас важно и необходимо в дополнение к финансовым и гуманитарным поставкам, чтобы Украина получала тяжелые вооружения", - говорит депутат Бундестага Бритта Хассельманн.

Откуда деньги на помощь Украине, депутат не поясняет. Возможно, попросят рядовых граждан еще реже мыться и не включать кондиционеры, чтобы беречь дорогие энергоресурсы. На себе власти ФРГ экономить точно не станут. Федеральные министерства, возглавляемые СДПГ и Зелеными, опубликовали список своих вакансий. Зарплата - до 15 тысяч евро в месяц.

Очень переживают за Украину и в Великобритании. Подстрекатели из Лондона то предлагают воевать до последнего украинца, теперь благословляют атаковать Москву.

"Мне не известно о каких-либо доказательствах того, что за ударами или взрывами, которые мы наблюдали в России, стоит украинское государство, однако если бы Украина приняла решение бить по логистической инфраструктуре российской армии, то это было бы законно в соответствии с международным правом", - отметил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

При этом министр обороны Великобритании на всякий случай поспешил вывести из-под возможного удара свою страну. Заявил, что Лондон не поставлял Киеву вооружения, с помощью которых украинцы могли бы атаковать российские территории. Наш МИД предупредил о недопустимости подобных подстрекательств.

"Хотелось бы, чтобы в западных столицах и в Киеве всерьез восприняли заявление Минобороны России о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России, а находящиеся в украинских центрах принятия решений советники западных стран необязательно будут проблемой для ответных действий России", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Что касается развязанной против России экономической войны, то здесь запад, похоже, наказал себя сам. Не успела Варшава на весь мир заявить о своей энергонезависимости от Москвы и гордо отказаться оплачивать наш газ в рублях, как сегодня сразу несколько районов Польши остались без газоснабжения.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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