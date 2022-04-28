Собянин наградил московских чемпионов и призеров Олимпиады

По решению мэра участникам Игр в Пекине назначены премиальные выплаты

В четверг московских спортсменов, которые стали победителями и призёрами Олимпиады в Пекине, а также их тренеров чествовали в мэрии. Их лично наградил Сергей Собянин. По итогам Игр российская сборная завоевала 32 награды. И почти половину из них принесли московские спортсмены. На их счету 13 медалей.

Самые яркие кадры - с самой нервной Олимпиады последних лет. На экране в Белом зале мэрии - меткие шайбы, красивые тулупы и аксели, и слезы счастья спортсменов от главных побед. Вместе с олимпийскими чемпионами переживает эмоции тех дней в Пекине Сергей Собянин. Мэр Москвы вспомнил о том, какими непростыми были соревнования в этот раз.

"Несмотря на все ограничения по поводу нашей команды и персонально спортсменов, результат, я считаю, получился замечательным. Вы боролись самоотверженно, боролись до конца. Выложили все свои силы, энергию, а мы все за вас очень переживали и болели. И хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны. Выступили достойно, спасибо вам огромное. Поздравляю", - заявил Собянин.

Спортсменам пришлось уже в который раз выступать под флагом Олимпийского комитета России и под музыку Чайковского. Но несмотря на это и на очередной допинговый скандал вокруг юной фигуристки Камилы Валиевой, настрой, признаются, был боевой. Помогала поддержка болельщиков.

"Мы это все, безусловно, чувствовали. Без гимна, без флага. Но поддержка была колоссальная. Это и болельщиков наших, огромное им за это спасибо", - сказал Евгений Климов.

Спортсмены признаются: уже начинают привыкать к такому отношению со стороны международных организаций. "К сожалению, в современном мире, наверное, это уже есть норма. Это, конечно, нехорошо, но лично я был к этому готов. Поэтому, как мне кажется, я и многие спортсмены с достоинством это выдержали, показали результат", - отметил Семён Елистратов.

Из 32 медалей Пекина 13 - вклад московских спортсменов. Среди них - 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые. Всем победителям и призёрам мэр Москвы вручил денежные сертификаты. И хоть сами игры закончились давно, торжественная обстановка вновь заставила спортсменов вспомнить те самые долгожданные минуты.

"От этого невозможно устать, потому что это самое лучшее и приятное время. И мы очень чувствуем поддержку нашего государства, поддержку города, поддержку мэра непосредственно", - рассказал Никита Кацалапов.

Сергей Собянин, говоря о том, что впереди у страны сложные времена, пообещал сделать все, чтобы подготовить спортсменов к новым победам.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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