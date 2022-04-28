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Военные подтвердили гибель члена экипажа в аварии вертолета под Саратовом

16:20
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Пилот выжил

Жесткая посадка вертолета из-за опасного сближения с другой винтокрылой машиной привела к гибели одного члена экипажа. Информацию подтвердили в Центральном военном округе.

В Саратовской области упал вертолет
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"28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку", - заявили в пресс-службе ЦВО.

По данным военных, второй вертолет совершил посадку в штатном режиме. На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил. Ранее сообщалось, что на территории Кумысной поляны упал вертолет "Ансат", совершавший учебный полет. Экипаж покинул аварийную машину при помощи парашютов. Одного пилота нашли живым, передает "Интерфакс".

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