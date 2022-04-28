Военные подтвердили гибель члена экипажа в аварии вертолета под Саратовом

Пилот выжил

Жесткая посадка вертолета из-за опасного сближения с другой винтокрылой машиной привела к гибели одного члена экипажа. Информацию подтвердили в Центральном военном округе.

"28 апреля на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов, в результате чего один получил повреждение и совершил жесткую посадку", - заявили в пресс-службе ЦВО.

По данным военных, второй вертолет совершил посадку в штатном режиме. На месте происшествия работает комиссия Воздушно-космических сил. Ранее сообщалось, что на территории Кумысной поляны упал вертолет "Ансат", совершавший учебный полет. Экипаж покинул аварийную машину при помощи парашютов. Одного пилота нашли живым, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"