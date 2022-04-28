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Установлена причина массового отравления во французской школе в Петербурге

17:00
  • четверг
  • 28 апреля 2022

К врачам обратился 31 ученик

Более 30 учащихся французской школы №26 в Санкт-Петербурге обратились за медицинской помощью. Трое из них госпитализированы. У детей выявлена острая кишечная инфекция.

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Днем ранее городское управление Роспотребнадзора сообщало только о семи случаях кишечной инфекции и двух госпитализированных. Исследование выявило норовирус у одного заболевшего ребенка, а также четверых сотрудников пищеблока "Комбината "Волна", который обеспечивает эту школу питанием.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены и в школе. В столовой нарушались правила хранения продуктов, не соблюдался температурный режим приготовления блюд, не были созданы условия для соблюдения личной гигиены учеников. Прокуратура начала проверку, Роспотребнадзор провел в школе дезинфекцию, передает "Интерфакс".

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