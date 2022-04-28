Пожар в дачном кооперативе под Курганом угрожает соседним поселкам

Огонь распространяется с большой скоростью

Пожар в курганском СНТ "Малиновка" угрожает соседним поселениям, огонь распространяется с большой скоростью. Из дачных кооперативов эвакуировано 500 человек.

"Распространение огня идет на очень высокой скорости... Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям. Мы, разумеется, будем предпринимать все, что в наших силах в части предотвращения, тушения и эвакуации", - сообщил в Telegram губернатор региона Вадим Шумков.

Как ранее сообщили агентству ТАСС в МЧС, огонь охватил 56 построек в населенном пункте Моревское и СНТ "Малиновка" в Курганской области. В поселке Моревское горит 6 домов и надворных построек, пожар распространился по сухой траве на 5 гектаров. В СНТ "Малиновка" горят 50 дачных участков. Из соседнего кооператива эвакуированы 500 человек, они разместились у своих родственников.

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