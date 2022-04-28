ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар в дачном кооперативе под Курганом угрожает соседним поселкам

17:34
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Огонь распространяется с большой скоростью

Пожар в курганском СНТ "Малиновка" угрожает соседним поселениям, огонь распространяется с большой скоростью. Из дачных кооперативов эвакуировано 500 человек.

Ураганный ветер мешает тушению крупного пожара в ТЦ в Ишиме
В Омской области детский лагерь спасли от лесного пожара

"Распространение огня идет на очень высокой скорости... Горят дачные кооперативы, огонь переходит в лес и угрожает поселениям. Мы, разумеется, будем предпринимать все, что в наших силах в части предотвращения, тушения и эвакуации", - сообщил в Telegram губернатор региона Вадим Шумков.

Как ранее сообщили агентству ТАСС в МЧС, огонь охватил 56 построек в населенном пункте Моревское и СНТ "Малиновка" в Курганской области. В поселке Моревское горит 6 домов и надворных построек, пожар распространился по сухой траве на 5 гектаров. В СНТ "Малиновка" горят 50 дачных участков. Из соседнего кооператива эвакуированы 500 человек, они разместились у своих родственников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сгоревшие дома в Курганской области
Сгоревшие дома в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
Сотрудники МЧС тушат горящие дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.