Россиянам рассказали об опасности кондиционеров

Угрозу ликвидирует своевременная чистка

Столь популярные у россиян кондиционеры при неаккуратном использовании могут стать источником серьезных заболеваний. Об опасности агрегатов для здоровья рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Существуют микроклещи, которых невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать", - цитирует врача URA.RU.

При попадании в дыхательные пути клещи вызывают хронический тонзиллит, пневмонию, трахеит, бронхит, приступ бронхиальной астмы, тонзилофарингит или затяжной риносинусит. А избежать всех этих неприятных осложнений просто – надо вовремя чистить внутренний блок кондиционера.

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