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Россиянам рассказали об опасности кондиционеров

18:00
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Угрозу ликвидирует своевременная чистка

Столь популярные у россиян кондиционеры при неаккуратном использовании могут стать источником серьезных заболеваний. Об опасности агрегатов для здоровья рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

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"Существуют микроклещи, которых невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать", - цитирует врача URA.RU.

При попадании в дыхательные пути клещи вызывают хронический тонзиллит, пневмонию, трахеит, бронхит, приступ бронхиальной астмы, тонзилофарингит или затяжной риносинусит. А избежать всех этих неприятных осложнений просто – надо вовремя чистить внутренний блок кондиционера.

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