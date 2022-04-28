"ЕР" направит в ЛДНР и на освобожденные территории вместе с гуманитарной помощью георгиевские ленты

Такой запрос поступил от самих жителей ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР, а также освобожденные территории уже в ближайшее время получат от "Единой России" георгиевские ленточки вместе с гумпомощью. Такое желание изъявили сами жители республик Донбасса, заявила лидер движения "Волонтеры Победы", депутат Госдумы Ольга Занко.

Как сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) партии "ЕР", в акции "Георгиевская ленточка" помощь окажут более 30 тысяч добровольцев.

"Партия "Единая Россия" пришла на Донбасс помочь людям. Сегодня наши гуманитарные центры в Мариуполе обеспечивают водой, едой и медицинской помощью десятки тысяч мариупольцев", - заявил первый заместитель председателя ВООВ "Боевое братство", зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь отметил, что законодательное закрепление статуса георгиевской ленты повысит уровень правовой защиты символа воинской славы.

"Сегодня георгиевская лента для каждого из нас - символ нашего единства, силы и мужества, правды и справедливости, уважения к защитникам Отечества", - сказал он.

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