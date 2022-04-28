МИД опубликовал черный список канадских политиков

Отмечается, что это вынужденный ответный шаг

Политики и общественные деятели Канады обращаются в МИД России, интересуясь ответными мерами Москвы на вводимые Оттавой персональными санкциями против россиян. Внешнеполитическое ведомство ответило на эти обращения, опубликовав "стоп-лист" канадских граждан, которым запрещен въезд на российскую территорию на постоянной основе.

"Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом", - сказано в сообщении на сайте МИД России.

Москва призывает власти в Оттаве отказаться от русофобского курса. На Смоленской площади уверены, что это лишает страну самостоятельности во внешней политике и не отвечает ее национальным интересам.

В опубликованном черном списке 592 имени. В их числе – премьер-министр, министры обороны и иностранных дел, высокопоставленные канадские военные, члены правительства и сенаторы.

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