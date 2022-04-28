Британцам посоветовали одеваться в пять слоев ради поддержки Украины

Температуру в квартирах надо снизить до 18 градусов

Ради поддержки Украины британцам надо использовать меньше топлива. Температуру в комнатах следует снизить до 18 градусов по Цельсию и одеваться в пять слоев одежды – это снизит зависимость от поставок газа из России, уверен обозреватель Financial Times Крис Джайлз.

Ранее эксперты подсчитали, что снижение температуры помещений с 20°C до 18°C по всей Европе позволит сократить потребление энергии на 20-25%. Это позволит Западу избежать холодной и мрачной зимы.

Чтобы сгладить снижение температуры в квартире, можно использовать и другие способы. К примеру, можно закутаться в одеяло. Либо покупать эффективные куртки с подогревом от батареек, заключил автор материала.

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