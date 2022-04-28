В Москве проходит ночная репетиция Парада Победы

В составе механизированной колонны - более 130 образцов современной техники

В четверг на главной площади страны стартует первая ночная репетиция парада в честь 77-й годовщины Великой Победы. По брусчатке промаршируют 33 расчёта общей численностью более 10 тысяч военнослужащих.

Последние приготовления. Военные проверяют, чтобы на броне не было ни пылинки. Натирают до блеска колёса. И это несмотря на то, что сегодня лишь репетиция. Готовность такая, словно парад уже завтра. По словам участников торжественного марша, чтобы 9 мая всё прошло без сучка и задоринки, выкладываться на полную надо ещё на стадии подготовки.

Выверен каждый шаг. Ещё на стоянке в Печатниках боевые машины расположены таким образом, чтобы прибыть на Тверскую уже в нужном построении. Каждый водитель-механик знает, когда ему выдвигаться.

Чтобы добраться до Красной площади, вереница из 131-ой боевой машины движется по Волгоградскому проспекту, на Таганской площади съезжает на внешнюю часть Садового кольца и в районе метро "Маяковской" выезжает на Тверскую.

Перед пересечением с Моховой улицей колонна останавливается. Отсюда она уже пойдёт парадным строем прямиком на Красную площадь. Чтобы техника смогла добраться до Кремля, перекрывают некоторые улицы Москвы. Автомобилистам приходится запастись терпением, а вот для пешеходов это незабываемое зрелище. Традиционно вдоль маршрута движения бронемашин и танков выстраивается толпа зевак.

Скорость движения колонны около 15 км/ч. Чуть более 60 минут требуется, чтобы добраться от места дислокации до центра Москвы. Перед тем, как пройти парадным маршем по брусчатке, пешие парадные расчёты и боевая техника провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабине, где организована специальная площадка, по масштабам в точности имитирующая Красную площадь.

Илья Данильцев и Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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