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В Москве проходит ночная репетиция Парада Победы

22:06
  • четверг
  • 28 апреля 2022

В составе механизированной колонны - более 130 образцов современной техники

В четверг на главной площади страны стартует первая ночная репетиция парада в честь 77-й годовщины Великой Победы. По брусчатке промаршируют 33 расчёта общей численностью более 10 тысяч военнослужащих.

Последние приготовления. Военные проверяют, чтобы на броне не было ни пылинки. Натирают до блеска колёса. И это несмотря на то, что сегодня лишь репетиция. Готовность такая, словно парад уже завтра. По словам участников торжественного марша, чтобы 9 мая всё прошло без сучка и задоринки, выкладываться на полную надо ещё на стадии подготовки.

Выверен каждый шаг. Ещё на стоянке в Печатниках боевые машины расположены таким образом, чтобы прибыть на Тверскую уже в нужном построении. Каждый водитель-механик знает, когда ему выдвигаться.

Чтобы добраться до Красной площади, вереница из 131-ой боевой машины движется по Волгоградскому проспекту, на Таганской площади съезжает на внешнюю часть Садового кольца и в районе метро "Маяковской" выезжает на Тверскую.

Перед пересечением с Моховой улицей колонна останавливается. Отсюда она уже пойдёт парадным строем прямиком на Красную площадь. Чтобы техника смогла добраться до Кремля, перекрывают некоторые улицы Москвы. Автомобилистам приходится запастись терпением, а вот для пешеходов это незабываемое зрелище. Традиционно вдоль маршрута движения бронемашин и танков выстраивается толпа зевак.

Скорость движения колонны около 15 км/ч. Чуть более 60 минут требуется, чтобы добраться от места дислокации до центра Москвы. Перед тем, как пройти парадным маршем по брусчатке, пешие парадные расчёты и боевая техника провели 13 совместных тренировок в подмосковном Алабине, где организована специальная площадка, по масштабам в точности имитирующая Красную площадь.

Илья Данильцев и Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы
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