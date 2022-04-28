Демарш ряда стран Европы разогнал цены на газ

Несколько районов Польши остались без сжиженного газа

Польша празднует победу над российским газом. Так руководство этой страны трактует остановку "Газпромом" поставок топлива в связи с неоплатой в рублях. Новый порядок расчетов за газ действует с 1 апреля. И многие страны его придерживаются, но есть ряд потребителей, которые принципиально отказываются платить в рублях. И в первых рядах как раз Польша. Однако надувание щёк Варшавой полно лукавства.

Речь польского премьера полна торжества и самолюбования. Население должно гордиться такими властями: республика смогла слезть с российской газовой иглы и не позволила Москве себя шантажировать. Матеуш Моравецкий не случайно выбрал для пресс-конференции локацию на фоне труб. Не упомянул только об одном: хоть и с немецким душком, но газ-то внутри по-прежнему российский.

По сути, Польша стала второй Украиной. Та тоже отказалась заключать прямые контракты напрямую с Москвой, но продолжает приобретать наш энергоноситель с наценкой по реверсу у соседних стран. В результате санкционных выстрелов себе же в ногу Варшава уже получила ранения. Из-за рестрикций против российской НОВАТЭК сразу несколько районов Польши остались без сжиженного газа, который поставляла эта компания.

Еще одна маленькая, но гордая страна - Болгария. Зависимость от российского газа - под 80 процентов всего потребления. Из-за отказа платить в рублях "Газпром" прекратил поставки в республику. Но в ходе украинского вояжа болгарский премьер делает бравые заявления.

"Всего несколько месяцев назад мы и не думали оставаться без российского газа. Но у нас есть альтернатива. И если мы можем это сделать, то и все в Европе должны быть на это способны. Я думаю, что эти односторонние правила, которые навязывает Путин, в долгосрочной перспективе только навредят ему. Кто захочет доверять поставщику, который может в одностороннем порядке изменить контакт?" – сказал Кирил Петков.

Про надежность партнеров, которые могут себе позволить просто украсть чужие деньги, болгарский премьер молчит. А ведь именно заморозка западом наших резервов и вынудила Москву защищать свои газовые доходы. Россия все обязательства по контрактам неукоснительно исполняет. Оплата за топливо в нашей валюте на цене никак не отражается. Но ряд стран встали в позу. Польше и Болгарии вентиль уже перекрыли. На очереди, судя по всему, Финляндия с заявлениями своего министра по делам Европы. При этом страна практически 100 процентов топлива закупала у "Газпрома".

Демарш отдельных стран уже разогнал цены на газ. Но Польше и Болгарии этого мало. Они баламутят всю Европу отказаться от контрактов с Россией. Давят на эмоции: мол, покупая этот газ, вы спонсируете спецоперацию на Украине. При этом русофобия над трезвым расчетом преобладает в государствах, которые являются получателями дотаций от Евросоюза. То, что своими призывами бойкотировать российский газ экономика локомотивных стран - доноров, которые и формируют бюджет ЕС, может быть уничтожена, польские и болгарские горлопаны не задумываются. Еврокомиссия признала, что предложенная Москвой схема вполне рабочая и не нарушает введенных против России санкций.

"Сейчас каждая из стран, каждая из компаний - они пытаются придумать какой-то свой механизм и получается совместное бойкотирование этой ситуации. Поэтому логично, чтобы на европейском уровне была дана не просто оценка, а представлен реальный механизм, как это можно сделать без санкционных последствий для тех же европейцев, чего они опасаются", - рассуждает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Германия в этой ситуации выступает с весьма сдержанными заявлениями. С одной стороны, старается держаться в русофобском тренде, но предпочитает не бравировать попусту возможностью отказаться от нашего топлива прямо здесь и сейчас. В немецкой энергетической компании Uniper заявили, что новая схема оплаты в рублях возможна. По данным газеты Financial Times, австрийская OMV готовится открыть рублевый счет. Такую же возможность оценивает и итальянская Eni.

И это очень обеспокоило Вашингтон. Джо Байден выступил с резким заявлением: "Мы не позволим России запугивать или шантажировать Европу. Мы не позволим им использовать их нефть и газ, чтобы избежать последствий их агрессии и введенных санкций".

Лишенная доступных российских энергоресурсов Европа американцам, конечно, удобнее. Ведь, если экономика ЕС не выдержит, на мировом рынке - это минус конкурент, на геополитическом поле - раздавленный и на все согласный партнер.

Лилия Акиньшина, Егор Миронов, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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