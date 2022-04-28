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Байден заявил, что США не атакуют Россию

19:40
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Но помощь Украине обойдется недешево

Соединенные Штаты не атакуют Россию на Украине, заявил американский президент. По словам Джо Байдена, США отправляют Киеву военную помощь, которая обойдется недешево.

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"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине… Мы не атакуем Россию", - сказал президент США в Белом доме.

Байден признал, что помощь Украине обойдется недешево. Американский лидер сообщил, что подписал запрос конгрессу США о выделении 33 миллиардов долларов на военные нужды. 20 миллиардов из этой суммы предназначены Киеву.

Тем временем в Москве отметили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Подчеркивается, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву, передает РИА Новости.

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