Байден заявил, что США не атакуют Россию

Но помощь Украине обойдется недешево

Соединенные Штаты не атакуют Россию на Украине, заявил американский президент. По словам Джо Байдена, США отправляют Киеву военную помощь, которая обойдется недешево.

"Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине… Мы не атакуем Россию", - сказал президент США в Белом доме.

Байден признал, что помощь Украине обойдется недешево. Американский лидер сообщил, что подписал запрос конгрессу США о выделении 33 миллиардов долларов на военные нужды. 20 миллиардов из этой суммы предназначены Киеву.

Тем временем в Москве отметили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Подчеркивается, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву, передает РИА Новости.

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