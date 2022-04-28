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Швеция отказалась проводить референдум о членстве в НАТО

20:02
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Кабмин считает, что это вопрос национальной безопасности

Членство страны в НАТО – это вопрос государственной безопасности. В связи с этим он не может решаться на референдуме, считают в Стокгольме. Против идеи референдума по вопросу вступления в Североатлантический альянс выступили премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде.

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"Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности", заявила на пресс-конференции Андерссон.

Проведения референдума по вопросу членства Швеции в НАТО ранее потребовала Левая партия. Однако в кабмине заявили, что политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. Кроме того, в большинстве стран НАТО никакого референдума не было, передает ТАСС.

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