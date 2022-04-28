ВКС России за сутки уничтожили 76 украинских военных объектов

Сбито три ракеты "Точка-У"

Три украинских тактических ракеты "Точка-У" сбили российские средства ПВО в течение дня. Также уничтожена пусковая установка этого комплекса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - заявил генерал.

По данным Конашенкова, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины. В их числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Как сообщили в Минобороны, в результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава украинской армии, 35 единиц бронетехники и автомобилей и пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", передает ТВЦ.

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