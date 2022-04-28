ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВКС России за сутки уничтожили 76 украинских военных объектов

20:21
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Сбито три ракеты "Точка-У"

Три украинских тактических ракеты "Точка-У" сбили российские средства ПВО в течение дня. Также уничтожена пусковая установка этого комплекса, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России назвало цели ракетного удара ВСУ по Херсону
В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

"В течение дня в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У", - заявил генерал.

По данным Конашенкова, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 76 военных объектов Украины. В их числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Как сообщили в Минобороны, в результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава украинской армии, 35 единиц бронетехники и автомобилей и пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У", передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель Су-30 ВКС России
Истребитель Су-30 ВКС России
Вертолеты ВКС России
Вертолеты ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.