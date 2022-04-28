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Попова потребовала усилить меры профилактики холеры в регионах

20:50
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Необходимо предотвратить завоз и распространение заболевания на территории России

Российским регионам рекомендовано усилить меры по предотвращению завоза и распространения холеры в России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России. Цель документа - предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны", - сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание мерам профилактики рекомендовано уделить в Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае и Севастополе. Властям, в частности, советуют чаще отбирать пробы воды, особенно из трансграничных водоемов. Также рекомендовано обеспечить готовность госпитальной базы, рассчитать потребность в медикаментах и подготовиться к возможному переходу к строгому противоэпидемическому режиму, передает "Интерфакс".

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