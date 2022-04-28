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Евгений Нифантьев: "ЕР" - единственная партия, сумевшая организовать помощь жителям ЛДНР

21:03
  • четверг
  • 28 апреля 2022

"Единая Россия" открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса

"Единая Россия" - единственная партия, которая смогла выстроить системную работу по организации помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом сообщил депутат Госдумы, руководитель объединенного волонтерского центра "ЕР" в столице Евгений Нифантьев.

Как уточнила пресс-служба Московского городского регионального отделения партии, в течение всего двух месяцев "ЕР" доставила в Донбасс более семи тысяч тонн гуманитарных грузов. При этом помощь, собранная партией, составляет более 60% от всех гуманитарных грузов.

В четверг партия "Единая Россия" открыла штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям ДНР и ЛНР.

"Объединенный волонтерский центр "Единой России" в Москве с начала спецоперации активно включился в работу по сбору гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Пункты сбора работают в каждом округе столицы, в городском отделении партии и общественных приемных депутатов Госдумы", - рассказал Евгений Нифантьев.

Ранее стало известно, что "Единая Россия" направит в ДНР и ЛНР и на освобожденные территории вместе с гуманитарной помощью георгиевские ленты.

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Евгений Нифантьев
Евгений Нифантьев
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