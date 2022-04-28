США решили конфисковать замороженные активы ЦБ России

Делом уже занялись юристы американской администрации

Блокированные из-за санкций Запада активы Центробанка России могут быть конфискованы Соединенными Штатами. Такую возможность сейчас изучают юристы американской администрации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы", - заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Госсекретарь также сообщил, что Вашингтон поддерживает расследование действий России на Украине Международным уголовным судом. В то же время, присоединяться к МУС США не намерены, передает ТАСС.

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