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США решили конфисковать замороженные активы ЦБ России

21:32
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Делом уже занялись юристы американской администрации

Блокированные из-за санкций Запада активы Центробанка России могут быть конфискованы Соединенными Штатами. Такую возможность сейчас изучают юристы американской администрации, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Это один из тех вопросов, который мы попросили рассмотреть наших юристов: какие полномочия потенциально будут нужны, чтобы изъять эти активы", - заявил Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Госсекретарь также сообщил, что Вашингтон поддерживает расследование действий России на Украине Международным уголовным судом. В то же время, присоединяться к МУС США не намерены, передает ТАСС.

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