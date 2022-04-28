В Харькове и Одессе националисты оборудовали огневые позиции в школах

Украинские неонацисты продолжают прикрываться мирными жителями, как живым щитом. В Харькове и Одессе нацбаты оборудуют огневые позиции в школах и жилых домах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии №14, школах №73 и №145, в лицее №161 и в Одессе в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы №40 неонацисты, прикрываясь мирными жителями как живым щитом, оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал Мизинцев.

Генерал также рассказал, что Киев готовит фейки о гибели мирных жителей в Лимане в ДНР. ВСУ сами обстреливают жилые кварталы, но намерены представить это как результат неизбирательных артиллерийских ударов российской армии. При этом журналисты украинских и западных информагентств с безопасных мест ведут видеосъемку. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", которые в ближайшее время распространятся в западных СМИ, передает ТАСС.

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