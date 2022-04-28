Режим ЧС и эвакуация объявлены в Курганской области из-за пожаров

В регионе сухая и ветреная погода

Природные пожары в Курганской области угрожают населенным пунктам. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, объявлена эвакуация.

"28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, идет эвакуация жителей населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское, передает ТАСС. Ранее сообщалось об эвакуации 500 человек из-за пожара в СНТ "Малинки", где огонь охватил 50 дачных участков.

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