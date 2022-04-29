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В Белом доме назвали остаток средств на помощь Киеву

08:11
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Всего было 3,5 миллиарда долларов

Как сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, изначально у администрации Соединенных Штатов было 3,5 миллиарда долларов для военной помощи Украине.

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"Из них осталось около 250 миллионов. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, нужно срочно продвигаться вперед в Конгрессе с этим финансированием", - добавила спикер (цитата по ТАСС).

Ранее президент США Джо Байден направил Конгрессу США запрос на выделение дополнительных 33 миллиардов Украине на безопасность, экономику и гуманитарную помощь.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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