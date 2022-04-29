"Интерфакс" узнал о досрочном освобождении Улюкаева

Вопрос был решен 27 апреля

Как пишет в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник, суд в Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

"Вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля, но до вступления решения в силу он останется в колонии", - уточнил собеседник агентства.

Также сообщается, что прокуратура и администрация колонии отметили хорошее поведение экс-главы Минэкономразвития. Он сможет покинуть колонию к середине мая.

Официальной информации на этот счет пока нет.

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима в декабре 2017 года. Экс-министр был признан виновным в получении взятки за выдачу его ведомством положительного заключения на покупку "Роснефтью" "Башнефти".

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