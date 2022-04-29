В России могут ввести штрафы за импорт рекомендованных ВОЗ лекарств

Предположительно, закон примут уже в мае

В середине мая Госдума может принять закон, вводящий штраф за импорт в Россию рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения незарегистрированных зарубежных лекарств. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 200 тысяч рублей, должностным - от 150 до 600 тысяч (такой же - индивидуальным предпринимателям), юридическим лицам - от 2 до 6 миллионов рублей.

Необходимость внесения такой поправки в правительстве объясняют возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

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