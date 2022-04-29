США не увидели признаков применения Россией химоружия

Вашингтон "крайне внимательно изучил вопрос"
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Ему, в частности, был задан вопрос, есть ли данные о возможном применении Россией химоружия на Украине в марте.
"Мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение", - ответил глава Госдепа, которого цитирует ТАСС.
Он при этом расплывчато добавил, что "существуют различные виды химических агентов, которые могли быть задействованы".
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"