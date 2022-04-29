США не увидели признаков применения Россией химоружия

Вашингтон "крайне внимательно изучил вопрос"

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Ему, в частности, был задан вопрос, есть ли данные о возможном применении Россией химоружия на Украине в марте.

"Мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение", - ответил глава Госдепа, которого цитирует ТАСС.

Он при этом расплывчато добавил, что "существуют различные виды химических агентов, которые могли быть задействованы".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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