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Минздрав: проблем с поставками стоматологического оборудования нет

09:25
  • пятница
  • 29 апреля 2022

И не предвидится

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин оценил ситуацию с поставками в страну стоматологического оборудования.

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"На данный момент пока мы не видим проблем с поставками оборудования, все оборудование, которое было законтрактовано, поставляется. Мы видим, что на сегодняшний день производители заявляют о том, что все обязательства по поставкам будут выполнены", - сказал замглавы Минздрава, слова которого приводит ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что данная ситуация сохранится.

"Более того, сейчас активно развивается наше собственное производство", - также подчеркнул замминистра.

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