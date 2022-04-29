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Определился победитель регулярки НХЛ

08:22
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Кубка Стэнли начнется 2 мая

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги выиграла команда "Флорида Пантерз". Это произошло после того, как "Колорадо Эвеланш" уступили "Нэшвилл Предаторз" и потеряли шансы обогнать "Флориду".

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"Флорида", за которую выступают россияне Сергей Бобровский и Максим Мамин, набрала 122 очка за 81 игру, "Колорадо" - 119.

Это первый в истории клуба Президентский кубок. Трофей дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.

Регулярный сезон НХЛ завершится 1 мая, розыгрыш Кубка Стэнли стартует на следующий день. Победителем турнира двух последних лет является еще одна команда из штата Флорида - "Тампа-Бэй Лайтнинг".

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"Флорида Пантерз"
"Флорида Пантерз"
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