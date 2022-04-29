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США обвинили Россию в ядерном шантаже

08:20
  • пятница
  • 29 апреля 2022

С таким заявлением выступил американский посол

Посол США в России Джон Салливан заявил, что высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова является ядерным шантажом, а также обвинил Москву в "безответственной эскалации" риторики на эту тему.

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По словам американского дипломата, Соединенные Штаты готовы к сдерживанию ядерной агрессии, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен СССР. Вашингтон не уступит ядерному шантажу, заявил Салливан.

Посол США также отметил, что Соединенные Штаты не играют "в политику ядерного балансирования на грани" и "довели это до сведения русских".

В интервью телеканалу CNN Салливан отметил, что ради снижения напряженности в отношениях с Россией Вашингтон ранее принял решение отложить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва занимает принципиальную позицию о недопустимости ядерной войны, хотя риски ядерного конфликта сегодня весьма существенны, они искусственно раздуваются.

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Джон Салливан
Джон Салливан
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