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В Думе предложили новую льготу для ветеранов боевых действий

08:38
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Предлагается увеличить этой категории граждан налоговый вычет

Размер суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий необходимо увеличить. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.
В Думе предложили увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

В обращении к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий напомнил, что в соответствии с положениями Налогового кодекса России ветераны боевых действий имеют право на льготу — вычет в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц.

Соответственно, работающий ветеран боевых действий при уплате налога имеет возможность сэкономить максимум 65 рублей — 13% от необлагаемой налогом суммы в 500 рублей.

Однако Сухарев выразил мнение, что в современных условиях эта сумма слишком мала и не может ощутимым образом повлиять на материальное состояние ветеранов.

С учетом этого депутат попросил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей, сообщает RT.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал поправки в законодательство, согласно которым участники спецоперации по защите республик Донбасса признаны ветеранами боевых действий и могут получить дополнительную социальную поддержку.

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