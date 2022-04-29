Минобороны раскрыло подробности предстоящего Парада Победы

Авиазвено продемонстрирует новый элемент

Российское Министерство обороны опубликовало список участников и техники, которые будут задействованы в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве.

В специальном разделе на официальном сайте ведомства опубликованы данные о порядке прохождения пеших парадных расчетов, их состав и численность, проезда механизированной колонны и пролета авиации.

Всего по главной площади страны в День Победы пройдут и проедут 11 тысяч человек. В механизированной колонне насчитывается 131 единица техники. Авиационная часть военного парада на Красной площади будет представлена 77 самолетами и вертолетами — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Впервые за все время проведения парадов на Красной площади летчики истребителей МиГ-29СМТ в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции на Украине выстроятся в порядковый строй в виде буквы Z, которая является неофициальным символом спецоперации по защите республик Донбасса.

Завершат Парад Победы штурмовики Су-25, которые раскрасят небо над Красной площадью в цвета российского триколора.

В ночь с 28 на 29 апреля в Москве состоялась первая ночная репетиция Парада Победы. Перед этим пешие парадные расчеты и боевая техника провели 13 совместных тренировок на подмосковном полигоне Алабино.

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