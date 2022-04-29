Эксперт: цель многих западных политиков - уничтожение России

Они искренне ненавидят Россию

Россия и Европа существует в одном пространстве. И сейчас, в этом идеологическом, политическом противостоянии, видит ли Европа какую-то постконфликтную конфигурацию, как они будут с нами общаться? Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Во-первых, Европа не субъектна. Даже осознавая невыгодность подобного отношения к России, она вынуждена в лице многих стран так поступать. Как, например, делает Германия. Во-вторых, для большинства тех политиков, которые нас искренне не любят и ненавидят, которые считают, что мы туземцы, единственным выходом является деструкция, уничтожение России. Они не смогли добиться самоубийства России в 90-е, не смогли добиться ее ослабления, того, чтобы Россия пошла не уступки. Поэтому для них сейчас единственный выход – убить Россию. Добиться того, чтобы здесь шла депопуляция, спивалось население, чтобы разрушилась система здравоохранения и образования. Поэтому нам нужно противостоять этому, нам нужно отстраивать заново страну с учетом сложившихся обстоятельств, и особенно того, что у нас нет сейчас никаких союзников", - заявил Безпалько.

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