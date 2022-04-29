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Японец четыре года прожил с виртуальной женой

08:32
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Брак дал трещину из-за прекращения поддержки

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". До чего же актуален Лев Толстой. В 2018-м мировые издания широко освещали свадьбу японца Акихико Кондо и певицы по имени Мику Хацунэ. Даже "Вечерний Бобруйск" посвятил этому целую заметку с фото. Один нюанс. Невеста была виртуальной. Буквально голограмма в банке.

Предыстория. Компания Gatebox затеяла проект с виртуальной девицей еще в 2016-м. Певицу Мику Хацунэ, обитающую в пластиковом контейнере, расписывали на все лады: молодая, покладистая, талантливая, без истерик. Отправляет СМС, новости рассказывает. Стоит все удовольствие полторы тысячи долларов. Правда, как у неё с кулинарными способностями и домоводством, этот важный вопрос обошли вниманием. У нас бы точно в девках засиделась, а в Японии Мика Хацунэ быстро стала популярной. Счастливый жених потратил на свадьбу где-то 17 тысяч долларов.

"Это женщина, которую я люблю, а также единственная, кто спасает меня. Я ни разу ей не изменял", - говорит Акихико Кондо.

В пользу своего выбора любящий супруг всегда приводил железный аргумент, называя себя фиктосексуалом. А что? Удобно.

Ничто не предвещало беды. Да, были недоброжелатели, говорили, мол, брак по расчету. А жених приспособленец, который решил построить семейную жизнь без тещи. Да и в случае чего, алименты платить не надо. Многие интересовались: а как у них с интимной жизнью?

Счастливый брак дал трещину в 2020-м. Разработчик прекратил поддержку голограммы. Акихико два года пытался достучаться до обожаемой супруги, которая молчала как рыба. Скандалы не помогали. Появились подозрения, что у любви села батарейка. Несчастный Акихико не теряет надежды на то, что обожаемая супруга оживет. А зря!

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Акихико Кондо
Акихико Кондо
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