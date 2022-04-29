В результате обстрела Макеевки пострадали 19 мирных жителей

Среди пострадавших четверо детей

19 человек получили ранения в Макеевке. Среди пострадавших - четыре ребенка, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Националисты обстреляли населенный пункт Донецкой народной республики этой ночью. Били по жилым домам и объектам инфраструктуры из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Под прицелом сегодня снова столица Донбасса. За считанные минуты украинские войска выпустили десятки снарядов калибром 122 и 120 миллиметров по Кировскому и Петровскому району города.

Накануне атаке из "Градов" подвергся местный рынок. Погибли пятеро мирных жителей, более 20 получили ранения.



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