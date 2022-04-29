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Минобороны: ВСУ обстреливают Лиман для обвинения России

08:50
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Киев готовит новые фейки

Минобороны России сообщает о новых фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению. В Харькове и Одессе неонацисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в жилых домах и на территории учебных заведений. Людей используют, как живой щит.

Кроме того, радикалы удерживают в заложниках 90 иностранных граждан из 5 государств. По словам начальника Национального центра управления обороной Михаила Мизинцева, украинские власти продолжают фабриковать материалы о якобы гибели мирного населения в результате неизбирательных арт-ударов российской армии.

"В городе Лиман Донецкой Народной Республики подразделения Вооружённых сил Украины с окраин населённого пункта обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. При этом, журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъёмку (в том числе с использованием квадрокоптеров) разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы "злодеяниях российских военных", которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах", - заявил Мизинцев.

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