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Новые герои: Минобороны рассказало о подвигах российских военных

08:54
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Они проявили мужество и отвагу

Командир бригады управления, полковник Евгений Волков под массированным артобстрелом националистов не допустил срыва обеспечения связью, а также организовал эвакуацию техники и личного состава из-под огня противника.

Смелые действия командира взвода связи Романа Матюка не позволили неприятелю  осуществить провокации. Старший лейтенант в тылу нашей колонны обнаружил вражеский автомобиль, вывел его из строя и уничтожил противника. При досмотре найдены 3 РПГ и большое количество взрывчатки.

Старший сержант Александр Попов во время сопровождения колонны выявил группу украинских диверсантов на БМП, которые готовили нападение. В ходе атаки противник был ликвидирован. А российские подразделения смогли без потерь выйти в назначенный район.

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