Минобороны опубликовало новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

Архивы помнят все

Преступления без срока давности. Минобороны публикует новые материалы о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной. На сайте военного ведомства в разделе "Архивы помнят всё" обнародованы боевые донесения, доклады, приказы о том, как в 44-ом году проводили специальные операции по ликвидации банд запрещенной в России экстремистской организации УПА.

Такие раны время не лечит. Сколько бы ни прошло после Великой Победы, документы о зверствах украинских националистов не перестанут шокировать нормального человека. На этот раз Минобороны в рамках проекта “Архивы помнят всё” публикует данные о действиях запрещенной в России УПА в тылу освобожденной Украины и 1-ого Белорусского фронта в 1944-ом. Его командующий генерал армии Рокоссовский издает приказ о ликвидации бандитского подполья.

"Действуют по заданию немецкого командования. Ведут борьбу против органов Советской власти путем террора в отношении партийных советских органов, а также пытаются парализовать работу фронта-тыла, совершая диверсионно-террористические акты на коммуникациях, нападая на мелкие гарнизоны, отдельные группы и одиночек военнослужащих, особенно офицерского состава", - рассказывает главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

Одиночки, отбившиеся, по разным причинам, от основных сил, для бандеровцев были излюбленной целью. Ведь они не могли сопротивляться крупным бандам. Гвардии старший лейтенант Михаил Лиховид с самого первого дня войны в строю. Был настоящим воздушным асом. Совершил 208 вылетов. В воздухе сбил 16 самолетов врага и еще 6 на аэродромах. В августе 44-ого его перебросили на Запад Украины. Но в одном из полетов оказался вынужден посадить машину и вместе с сослуживцем заняться её ремонтом. Об этом узнали бандеровцы, собрали отряд из 60 всадников и двинулись к месту посадки, чтобы расправиться с красноармейцами.

"Труп тов. Лиховида лежал в яме лицом вниз. Череп в двух местах был проломлен ударом тупого оружия. На спине осталась небольшая несгоревшая часть майки, брюки были спущены до колен. Второй труп принадлежал тов. Красняцкому. Он также лежал лицом вниз. Кисти на обеих руках были отрублены. Его смогли опознать только по сохранившейся челюсти", - зачитывает Виктория Каяева.

При этом бандеровцы, которые так “радели” за “украинство” творили зверства против своих же.

"Лиховид Михаил Степанович, он был украинцем. Он воевал с первых дней войны. Человек за всю войну был награжден трижды Орденом Красного Знамени. И как раз на тот момент, когда он пытался починить этот самолет, он был представлен командованием к званию Героя Советского Союза. К сожалению, получить Звезду Героя он уже не успел", - рассказывает Каяева.

Михаил Лиховид получил награду посмертно. Трагедия Великой Отечественной в том, что это лишь один эпизод. Подобных примеров жестокости и бесчеловечности тысячи, сотни тысяч, а может и миллионы. Но архивы помнят всё.

Александр Огородников. Николай Жуков. "ТВ Центр".

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