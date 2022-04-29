Рогозин высказался о сроках эксплуатации МКС

Пока что Россия продолжает работу на станции
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью ТАСС о будущем Международной космической станции.
"Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока - до 2024 года. Решение о судьбе МКС во многом будет зависеть от ситуации, которая будет складываться и в нашей стране, и вокруг нее", - отметил глава госкорпорации.
По его словам, о выходе из проекта Россия предупредит партнеров за год, если будет принято соответствующее решение.
Ранее президенту Владимиру Путину были направлены предложения по сотрудничеству с зарубежными партнерами по МКС после 2024 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"