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Володин рассказал о "долговой яме" для Украины

09:26
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Ленд-лиз - недешевый кредит

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал американский законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

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"Ленд-лиз - это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - написал председатель нижней палаты парламента в Telegram.

Он добавил, что США преследуют собственную выгоду - ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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