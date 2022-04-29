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В бундестаге признали неизбежность оплаты российского газа в рублях

09:45
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Немецкому импортеру Uniper придется сделать это уже в мае

Германии придется уже со следующего месяца оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.
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По словам политика, по мере приближения мая становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях.

Крупалла заявил, что уже сейчас ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций

Однако в долгосрочной перспективе сохранение баланса невозможно, считает политик. Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями, а эпоха нефтедоллара подходит к концу, цитирует Крупаллу РИА Новости.

27 апреля в министерстве экономики ФРГ заявили, что компании Германии продолжают оплачивать поставки российского газа в евро, это важный пункт контрактов.

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