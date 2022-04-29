В бундестаге признали неизбежность оплаты российского газа в рублях

Немецкому импортеру Uniper придется сделать это уже в мае

Германии придется уже со следующего месяца оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

По словам политика, по мере приближения мая становится ясно, что немецкому импортеру Uniper со следующим счетом придется платить за газ в рублях.

Крупалла заявил, что уже сейчас ведутся разговоры о том, что Uniper будет осуществлять свои платежи "Газпрому" в евро на счет в России. Это призвано удовлетворить как требования России, так и режима санкций

Однако в долгосрочной перспективе сохранение баланса невозможно, считает политик. Европейские валюты должны укрепляться не только в торговле газом, но и в торговле энергоносителями, а эпоха нефтедоллара подходит к концу, цитирует Крупаллу РИА Новости.

27 апреля в министерстве экономики ФРГ заявили, что компании Германии продолжают оплачивать поставки российского газа в евро, это важный пункт контрактов.

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