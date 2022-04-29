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Гильдия пекарей оценила риск скачка цен на хлеб в России

09:46
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Хлеб – это традиционно российский продукт, отметили в Гильдии

На фоне геополитической нестабильности и экономических санкций никакого скачка цен на хлеб в России не было и не должно было произойти. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказал президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон.
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Эксперт пояснил, что все сырьевые ингредиенты для производства хлебобулочных изделий в России на 99,9% отечественные, причем их хватает с избытком.

Часть хлебопекарного оборудования выпускается отечественными машиностроительными заводами. Для техники иностранного производства нужно покупать за валюту запасные части, однако обновление оборудования у пекаря происходит раз в 10-15 лет, это долгоиграющая история, рассказал Кацнельсон.

Как отметил глава РОСПиК в интервью радио Sputnik, за это время все может поменяться в лучшую сторону.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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