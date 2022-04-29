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Ограничение полетов в ряд аэропортов России вновь продлено

09:56
  • пятница
  • 29 апреля 2022

Это касается воздушных гаваней юга и центральной части России

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 7 мая 2022 года. Об этом рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
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В ведомстве напомнили, что временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме.

Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, задействуя в том числе аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса полеты в некоторые российские аэропорты были ограничены из соображений безопасности. Авиационные власти несколько раз продлевали этот режим, в предыдущий раз — до 1 мая.

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