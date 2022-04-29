ВМС США пока не намерены возвращаться в Черное море

Вашингтон хочет избежать эскалации с Россией

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей сообщил, что в обозримой перспективе Соединенные Штаты не собираются направлять свои боевые корабли в Черное море.

"Сейчас с точки зрения эскалации, с точки зрения обороны, это довольно близко к линиям фронта", - объяснил военный (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Вашингтон заинтересован в "предотвращении войны с участием НАТО".

По словам Гилдея, США не известны обстоятельства гибели флагмана российского Черноморского флота - ракетного крейсера "Москва".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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